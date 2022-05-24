"Пускай Россия не мечтает". Украинцы возвращаются в разрушенные деревни
"Пускай Россия не мечтает". Украинцы возвращаются в разрушенные деревни
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Деревня Мощун к северо-западу от Киева сильно пострадала от разрушений во время наступления российских военных . Но с тех пор, как Россия прекратила боевые действия на этом направлении, люди постепенно стали возвращаться домой.
Продавщица Зинаида Костенко ремонтирует пострадавший от обстрелов магазин и надеется скоро начать работать. Но нанесенный российским вторжением ущерб деревне виден невооруженным глазом.
Президент Зеленский предлагает согласовать международный договор и принудить Россию платить компенсации за нанесенный Украине урон.