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"Пускай Россия не мечтает". Украинцы возвращаются в разрушенные деревни

9 минут назад

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Деревня Мощун к северо-западу от Киева сильно пострадала от разрушений во время наступления российских военных . Но с тех пор, как Россия прекратила боевые действия на этом направлении, люди постепенно стали возвращаться домой.