"Иногда отстойно жить рядом с Россией". Что говорят финны, живущие на границе
"Иногда отстойно жить рядом с Россией". Что говорят финны, живущие на границе
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В Кремле к решению о вступлении Финляндии в НАТО отнеслись сдержано. Но Владимир Путин заявил, что ответ России будет зависеть от расширения инфраструктуры альянса.
Несмотря на экономическую зависимость от российских туристов, финны, живущие на самой границе с Россией, к такому ответу готовы.
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