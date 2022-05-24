"Иногда отстойно жить рядом с Россией". Что говорят финны, живущие на границе

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"Иногда отстойно жить рядом с Россией". Что говорят финны, живущие на границе

17 минут назад

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В Кремле к решению о вступлении Финляндии в НАТО отнеслись сдержано. Но Владимир Путин заявил, что ответ России будет зависеть от расширения инфраструктуры альянса.

Несмотря на экономическую зависимость от российских туристов, финны, живущие на самой границе с Россией, к такому ответу готовы.

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