Что осталось от Мариуполя: тур для журналистов по оккупированному городу

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Что осталось от Мариуполя: тур для журналистов по оккупированному городу

46 минут назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Украинские войска месяц сдерживали противника под Мариуполем - в центр города российские подразделения начали заходить только 24 марта.

Осада "Азовстали", на территории которой укрывались украинские военные, в том числе из полка "Азов", продолжалась более двух месяцев. За это время российская армия фактически уничтожила Мариуполь. Ее авиация разбомбила, среди прочего, роддом и драматический театр - один из символов города.

Комбинат имени Ильича и "Азовсталь", предприятия, дававшие работу большинству горожан, уничтожены.

По данным украинских властей сотни тысяч жителей бежали из города и более 20 тысяч погибли.

Оккупационные власти организовали тур по Мариуполю для иностранных журналистов. Они говорят, что собираются восстановить город и превратить его в морской курорт.