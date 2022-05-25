Что осталось от Мариуполя: тур для журналистов по оккупированному городу
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Украинские войска месяц сдерживали противника под Мариуполем - в центр города российские подразделения начали заходить только 24 марта.
Осада "Азовстали", на территории которой укрывались украинские военные, в том числе из полка "Азов", продолжалась более двух месяцев. За это время российская армия фактически уничтожила Мариуполь. Ее авиация разбомбила, среди прочего, роддом и драматический театр - один из символов города.
Комбинат имени Ильича и "Азовсталь", предприятия, дававшие работу большинству горожан, уничтожены.
По данным украинских властей сотни тысяч жителей бежали из города и более 20 тысяч погибли.
Оккупационные власти организовали тур по Мариуполю для иностранных журналистов. Они говорят, что собираются восстановить город и превратить его в морской курорт.
Видео - агентство AFP.