"Жили в вагоне". В Харькове вновь заработало метро

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

"Жили в вагоне". В Харькове вновь заработало метро

39 минут назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Харьковское метро вновь заработало 24 мая 2022. Последние три месяца оно используется как бомбоубежище и и как приют для тех, чьи дома были разрушены.

Несмотря на то, что количество взрывов в городе уменьшилось, жители все еще беспокоятся за свою безопасность.

Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: