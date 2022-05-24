"Жили в вагоне". В Харькове вновь заработало метро
"Жили в вагоне". В Харькове вновь заработало метро
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Харьковское метро вновь заработало 24 мая 2022. Последние три месяца оно используется как бомбоубежище и и как приют для тех, чьи дома были разрушены.
Несмотря на то, что количество взрывов в городе уменьшилось, жители все еще беспокоятся за свою безопасность.
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