"Чтобы Путин сюда ни ногой со своими солдатиками ". Игры украинских детей во время войны

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"Чтобы Путин сюда ни ногой со своими солдатиками ". Игры украинских детей во время войны

час назад

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Арсений и Валентин еще недавно вместе с родителями укрывались в подвалах от российских обстрелов. Они живут в небольшом селе под Киевом, которые российские военные покинули в конце марта. Теперь дети играют в "войнушку" и мечтают стать солдатами, когда вырастут.По данным ООН на 23 мая, в результате войны в Украине подтверждена гибель 257 детей.

Более 2 млн детей бежали в поисках безопасности за границу, еще 2,5 млн были вынуждены переехать в другие районы Украины, сообщает ЮНИСЕФ.

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