Расстройства пищевого поведения и анорексия: как говорить об этом? | Документальный фильм Би-би-си

50 минут назад

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Анорексия - психологическое заболевание, которое чаще других заканчивается летальным исходом. Этим расстройством пищевого поведения, сопровождающимся патологическим желанием потери веса и страхом ожирения, в Великобритании страдает каждая 250-я женщина.

Знаменитый британский ведущий Луи Теру отправляется в две крупнейшие клиники по борьбе с расстройствами пищевого поведения в Лондоне, чтобы поговорить с женщинами разных возрастов на разных стадиях заболевания. Он говорит в ними о том, какую власть имеет это заболевание над ними, и о том, что могло бы им помочь преодолеть его.