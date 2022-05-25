Погибли 19 детей: нападение на школу в Техасе. Видео

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Погибли 19 детей: нападение на школу в Техасе. Видео

13 минут назад

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В результате стрельбы в начальной школе города Ювалде, штат Техас, погибли не менее 19 учеников и двое учителей.

Нападавший, 18-летний местный житель Сальвадор Ромас, был застрелен. По сообщениям местной прессы, он был старшеклассником этой же школы.

Это нападение - уже второе массовое убийство в США за месяц. Ранее десять человек были убиты в Буффало, штат Нью-Йорк, в результате нападения на расовой почве. Стрелка арестовали.

Президент США Джо Байден сказал, что скорбит вместе с семьями погибших, и призвал к немедленным действиям в отношении оружейного лобби.

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