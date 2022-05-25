"Страшно, очень неспокойно". Как из Славянска эвакуируют жителей

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"Страшно, очень неспокойно". Как из Славянска эвакуируют жителей

45 минут назад

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В Славянске жители и приезжие из соседних городов пытаются эвакуироваться под постоянные звуки сирены воздушной тревоги. Сейчас в Донбассе идут самые интенсивные боевиые действия. Одно из направлений наступления российской армии- на Славянск, Краматорск и Бахмут.