"Страшно, очень неспокойно". Как из Славянска эвакуируют жителей
"Страшно, очень неспокойно". Как из Славянска эвакуируют жителей
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В Славянске жители и приезжие из соседних городов пытаются эвакуироваться под постоянные звуки сирены воздушной тревоги. Сейчас в Донбассе идут самые интенсивные боевиые действия. Одно из направлений наступления российской армии- на Славянск, Краматорск и Бахмут.
Несмотря на обстрелы, в Славянске продолжает работать рынок. Многие, в основном люди пожилого возраста, уезжать отказываются.