Встречи с ранеными: как Путин и Зеленский общаются с пострадавшими на войне

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Встречи с ранеными: как Путин и Зеленский общаются с пострадавшими на войне

30 минут назад

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Владимир Путин впервые с начала войны встретился с ранеными в Украине. Он посетил военный госпиталь в Москве, где проходят лечение военнослужащие.

Вместе с ним в палату к раненым заходил и министр обороны России Сергей Шойгу.

Президент Украины Владимир Зеленский за три месяца войны несколько раз посещал больницы, где проходят лечение солдаты и мирные жители, пострадавшие от военных действий.Русская служба Би-би-си решила сравнить как президенты общаются с ранеными.Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: