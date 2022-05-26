Война России с Украиной воскресила"Москвич". Что фанаты авто думают о перезапуске советского раритета?
Война России с Украиной воскресила"Москвич". Что фанаты авто думают о перезапуске советского раритета?
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После того как из-за войны с Украиной Renault ушел с российского рынка, а производственные мощности компании перешли в управление Москвы, городские власти объявили, что намерены воскресить производство "Москвичей". Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что производство будет налажено при технической поддержке "КАМАЗа".
По некоторым данным, "КАМАЗ" ведет переговоры о лицензировании машин китайского автоконцерна Jac. В Renault оценили убытки от ухода из России в 2,2 млрд евро.
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