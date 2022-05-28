Дело солдата Шишимарина. Путь россиянина от границы с Украиной до вердикта суда в Киеве

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Дело солдата Шишимарина. Путь россиянина от границы с Украиной до вердикта суда в Киеве

5 минут назад

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23 мая военнослужащий российских вооруженных сил, 21-летний Вадим Шишимарин был приговорен Киевским судом к пожизненному заключению по статье "Нарушение законов и обычаев войны".

Корреспонденты Би-би-си Святослав Хоменко и Дмитрий Власов проследили путь Шишимарина и его сослуживцев по территории Сумской области, где он, по его словам, подчиняясь приказу, убил безоружного мирного жителя Александра Шелипова, а затем сдался в плен. Шишимарин признал свою вину. Минобороны России ситуацию с военным не комментировало. В Кремле отметили, что обеспокоены судьбой россиянина.

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