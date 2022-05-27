Попасная под контролем российских войск: как город выглядит сейчас
Попасная под контролем российских войск: как город выглядит сейчас
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Попасная - небольшой город в Луганской области, раньше здесь жили около 20 тысяч человек. Бои за город продолжались более двух месяцев, в итоге он перешел под контроль российских сил.
Россия продолжает наступление на Лисичанск и Северодонецк. Если эти города удастся взять, почти вся Луганская область будет под контролем России.
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