"Я чувствую ответственность за материалы, которые делала". Три вопроса Жанне Агалаковой

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"Я чувствую ответственность за материалы, которые делала". Три вопроса Жанне Агалаковой

40 минут назад

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Бывшая ведущая и корреспондент "Первого канала" Жанна Агалакова рассказала в интервью Би-би-си о том, как устроена работа редакции на канале, чувствует ли она свою ответственность и почему так долго не увольнялась.

Агалакова – одна из немногих журналистов федеральных каналов, объявивших об увольнении после начала войны в Украине. Кроме нее с НТВ уволились Вадим Глускер и Лилия Гильдеева. Самым заметным стало появление продюсера "Первого канала" Марины Овсянниковой в прямом эфире с антивоенным плакатом.

Жанна Агалакова общалась с журналистами программы Би-би-си Newsnight.

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