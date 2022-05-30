"Комбинация уязвимости и силы". Украинский фильм "Видение бабочки" о войне в Донбассе

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

"Комбинация уязвимости и силы". Украинский фильм "Видение бабочки" о войне в Донбассе

час назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Дебютную постановочную работу украинского режиссера Максима Наконечного показали на Каннском кинофестивале. Фильм "Видение бабочки" рассказывает историю украинской наводчицы Лили. Девушка участвует в боевых действиях на востоке Украины, попадает в плен, где подвергается насилию, и возвращается домой после обмена пленными.

Картина описывает сложности людей с посттравматическим стрессовым расстройством и трудности привыкания к мирной жизни, которые испытывают вернувшиеся с войны.

Главную роль исполнила актриса Рита Бурковская.

В Каннах "Видение бабочки" показали в программе "Особый взгляд". Всего в этому году на фестивале в различных программах были показаны картины трех украинских режиссеров.

Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: