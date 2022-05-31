Как флаг Украины появился на пике Путина в Кыргызстане? Рассказ альпинистов
Как флаг Украины появился на пике Путина в Кыргызстане? Рассказ альпинистов
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Дмитрий и Светлана - альпинисты и граждане России, которые живут в Кыргызстане. Чтобы поддержать альпинистов из Украины, они установили желто-синий флаг на пике Путина.
Видео с флагом вызвало широкий резонанс. Альпинистов дважды вызывали на допросы в полицию Кыргызстана. Но возвращаться в Россию Светлана и Дмитрий пока не планируют.
Видео, "Неприятно, что меня прославили". Полная история "бабушки с красным флагом", Продолжительность 10,11
Анна Ивановна считает, что ее неправильно поняли. Как в России, так и в Украине. Журналисты Би-би-си поговорили с ней, а также нашли украинского военного, который снимал видео.