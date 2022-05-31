Как флаг Украины появился на пике Путина в Кыргызстане? Рассказ альпинистов

Как флаг Украины появился на пике Путина в Кыргызстане? Рассказ альпинистов

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Дмитрий и Светлана - альпинисты и граждане России, которые живут в Кыргызстане. Чтобы поддержать альпинистов из Украины, они установили желто-синий флаг на пике Путина.

Видео с флагом вызвало широкий резонанс. Альпинистов дважды вызывали на допросы в полицию Кыргызстана. Но возвращаться в Россию Светлана и Дмитрий пока не планируют.