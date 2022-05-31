Второй приговор российским военным в Украине. Видео из суда
Второй приговор российским военным в Украине. Видео из суда
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Двое российских военных в Украине приговорены к 11,5 годам заключения по обвинению по статье "Нарушении законов и обычаев войны".
Контрактникам Александру Бобыкину и Александру Иванову было предъявлено обвинение в обстреле жилых районов в Харьковской области. Дело слушалось в Полтавском суде. Обвиняемые свою вину признали.
Первый приговор был вынесен Киевским судом 23 мая российскому военнослужащему Вадиму Шишимарину. Он признал вину в убийстве мирного жителя в Сумской области.