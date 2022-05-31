Второй приговор российским военным в Украине. Видео из суда

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Второй приговор российским военным в Украине. Видео из суда

15 минут назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Двое российских военных в Украине приговорены к 11,5 годам заключения по обвинению по статье "Нарушении законов и обычаев войны".

Контрактникам Александру Бобыкину и Александру Иванову было предъявлено обвинение в обстреле жилых районов в Харьковской области. Дело слушалось в Полтавском суде. Обвиняемые свою вину признали.