Россия без Болонской системы? Что будет с образованием
Россия без Болонской системы? Что будет с образованием
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Россия присоединилась к Болонской системе почти 20 лет назад. А недавно министр образования России Валерий Фальков назвал ее "прожитым этапом".
Что для России будет значить отказ от Болонской системы, и что будет с образованием? Объясняет корреспондент Би-би-си Елизавета Подшивалова.
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