Флорист из России взял золото на Chelsea Flower Show за инсталляцию "Шепчущиеся сердца"

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Флорист из России взял золото на Chelsea Flower Show за инсталляцию "Шепчущиеся сердца"

41 минуту назад

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Флорист из России Дмитрий Туркан выиграл золотую медаль самой престижной в мире цветочной выставки Челси в Лондоне в номинации "настольный натюрморт".

За всю историю существования Chelsea Flower Show получить высокие награды российским участникам удалось всего лишь трижды.

Инсталляция Дмитрия "Шепчущиеся сердца" получила одну из высших наград не только за цветочное оформление, но и за концепцию. В центре композиции стол и два стула, которые окружены английскими цветами и прутьями русской ивы, которую доставили в чемоданах из России.

Жюри выставки высоко оценило задумку Дмитрия – шум и шуршание ивы создает ощущение, что кто-то шепчет свои сокровенные секреты, стол приглашает к разговору, по замыслу автора, к перемирию, а кувшин с водой символизирует саму жизнь.

Продюсеры: Мила Доценко, Катя Ледер

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