Кто такие солдаты-единороги? История украинской ЛГБТК-пары, которая едет на линию фронта в Николаев

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Кто такие солдаты-единороги? История украинской ЛГБТК-пары, которая едет на линию фронта в Николаев

20 минут назад

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В мирное время Александр Жуган и его небинарная партнерша Антонина Романова работали в киевском театре. Когда началась война, они решили присоединиться к территориальной обороне и поехали на линию фронта под Николаевым.

Александр и Антонина рассказали о том, что означает нашивка с изображением единорога на их форме, и как относятся к ЛГБТК-солдатам в Украине.

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