Елизавета и Филипп: любовь и долг | Документальный фильм Би-би-си

час назад

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Елизавета и Филипп прожили вместе 73 года, вплоть до самой смерти принца в 2021 году. Их путь был не из легких - сначала из разделила война, а потом принцессе быстро пришлось принять на себя бразды правления страной после скоропостижной кончины ее отца, короля Георга VI. Но несмотря на все трудности, они черпали надежду и поддержку друг в друге. Их внук принц Уильям так описал их союз: «Он заставляет ее смеяться, потому что порой его слова, поступки и взгляд на жизнь немного отличаются от ее собственных. Поэтому они и стали такой прекрасной парой».