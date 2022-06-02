70 лет правления Елизаветы II: как празднуют в Лондоне и что думают в Москве?
70 лет правления Елизаветы II: как празднуют в Лондоне и что думают в Москве?
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В Великобритании отмечают первый Платиновый юбилей в истории британской монархии. 96-летняя Елизавета II находится на троне дольше, чем четверо ее предшественников вместе взятых. За 70 лет правления королевы в Великобритании сменились 14 премьер-министров, в США - 14 президентов.
Праздничные мероприятия начались с военного парада в центре Лондона и авиационного шоу. Официальные торжества и народные гуляния продлятся со 2 по 5 июня - эти дни объявлены в стране выходными.