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Платиновый юбилей Елизаветы II: королева за чаем с медвежонком Паддингтоном

час назад

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На праздничном концерте около Букингемского дворца по случаю Платинового юбилея Елизаветы II был показан видеоролик, на котором британская королева пьет чай с медвежонком Паддингтоном - героем популярных детских книг и фильмов.

Сама Елизавета II на концерте не была: она решила провести праздничные выходные вдали от скопления людей после того, как почувствовала недомогание во время парада с пролетом авиации в четверг.