Со дна моря у греческого острова Итака в Ионическом море подняли более 23 тонн мусора
Со дна моря у греческого острова Итака в Ионическом море подняли более 23 тонн мусора
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Водолазы подняли из глубин моря вокруг греческого острова Итака в Ионическом море более 23 тонн мусора. В том числе - около двух десятков огромных сетей-призраков. Очистка морского дна совпала с Всемирным днем океанов, который отмечается 8 июня.
По данным организации Healthy Seas, которая занимается очисткой мирового морского дна, около 640 тыс. тонн рыболовных снастей ежегодно теряется или выбрасывается в морях и океанах. Это наносит непоправимый вред морской жизни и оставляет в воде микропластик, который потом попадает в пищевую цепь.