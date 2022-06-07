Со дна моря у греческого острова Итака в Ионическом море подняли более 23 тонн мусора

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Со дна моря у греческого острова Итака в Ионическом море подняли более 23 тонн мусора

19 минут назад

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Водолазы подняли из глубин моря вокруг греческого острова Итака в Ионическом море более 23 тонн мусора. В том числе - около двух десятков огромных сетей-призраков. Очистка морского дна совпала с Всемирным днем океанов, который отмечается 8 июня.