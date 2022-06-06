Джонсон остается на посту премьера. Вотум недоверия не увенчался успехом
Джонсон остается на посту премьера. Вотум недоверия не увенчался успехом
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За – 211 тори, против – 148. Для победы Джонсону было достаточно 180 голосов за.
Ранее 54 члена Парламента от консервативной партии выступили с призывом объявить вотум недоверия премьеру. Их возмутил доклад Сью Грей, согласно которому в 2020-2021 годах, когда в стране действовал жесткий коронавирусный локдаун, Джонсон и его коллеги провели 16 вечеринок на Даунинг-стрит.