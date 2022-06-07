"То, что не уничтожено, доворовывают". Рассказ украинки, узнавшей свои вещи на российском танке
"То, что не уничтожено, доворовывают". Рассказ украинки, узнавшей свои вещи на российском танке
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Алина Коренюк и две ее дочки уехали из Попасной в начале апреля. Через месяц на фото Рейтер она заметила свои вещи на российском танке. Теперь снимок стал символом мародерства военных в Украине.
Сейчас Алина живет в Ноттингемшире по программе "Дом для украинцев", которая не только упрощает беженцам въезд в Великобританию, но и обеспечивает их жильем в британских семьях.
Российские власти отрицают факт мародерства солдат и настаивают, что это фейковые съемки.
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