Дмитрий Глуховский об "отмене" русской культуры, империализме и пропаганде Путина

56 минут назад

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7 июня 2022 года российский писатель Дмитрий Глуховский был объявлен в федеральный розыск. В Р оссии в отношении него заведено уголовное дело о распространении "фейков" о действиях российских вооруженных сил.

Незадолго до этого корреспонденты Русской службы Би-би-би Анастасия Сорока и Григор Атанесян поговорили с Глуховским о его политических взглядах, об империализме и о том, почему он считает российское телевидение "психотерапией" для граждан.