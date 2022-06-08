Дмитрий Глуховский об "отмене" русской культуры, империализме и пропаганде Путина
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7 июня 2022 года российский писатель Дмитрий Глуховский был объявлен в федеральный розыск. В России в отношении него заведено уголовное дело о распространении "фейков" о действиях российских вооруженных сил.
Незадолго до этого корреспонденты Русской службы Би-би-би Анастасия Сорока и Григор Атанесян поговорили с Глуховским о его политических взглядах, об империализме и о том, почему он считает российское телевидение "психотерапией" для граждан.
Съемки интервью проходили в Лондоне, куда писатель приехал в качестве члена жюри книжной премии Pushkin House Book Prize.
Глуховский - автор популярных серий романов "Метро" и "Текст", сценарист.
Продюсер: Катя Ледер