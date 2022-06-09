"Позвони России": как волонтеры со всего мира говорят с россиянами о войне в Украине

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"Позвони России": как волонтеры со всего мира говорят с россиянами о войне в Украине

58 минут назад

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Через две недели после вторжения в Украину несколько друзей из Литвы придумали проект "Позвони России". Они предлагают всем желающим позвонить россиянам, чтобы говорить с ними о войне.

За три месяца существования проекта в Россию позвонили 44 тысячи человек.

Создатели проекта не ставят своей целью переубедить сторонников "спецоперации".

Их задача - изменить отношение к войне внутри российского общества. Волонтеры проекта не спорят о политике, а рассказывают о гуманитарной катастрофе в Украине и слушают, что об этом думают россияне.