"Позвони России": как волонтеры со всего мира говорят с россиянами о войне в Украине
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Через две недели после вторжения в Украину несколько друзей из Литвы придумали проект "Позвони России". Они предлагают всем желающим позвонить россиянам, чтобы говорить с ними о войне.
За три месяца существования проекта в Россию позвонили 44 тысячи человек.
Создатели проекта не ставят своей целью переубедить сторонников "спецоперации".
Их задача - изменить отношение к войне внутри российского общества. Волонтеры проекта не спорят о политике, а рассказывают о гуманитарной катастрофе в Украине и слушают, что об этом думают россияне.
Это принесло неожиданный результат: теперь с основателями "Позвони России" консультируется даже Европейский совет.