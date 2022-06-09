Смертный приговор двум британцам и марокканцу, воевавшим на стороне Украины. Видео
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Суд самопровозглашенной Донецкой народной республики вынес смертный приговор троим иностранцам, воевавшим на стороне Украины и попавшим в плен.
Британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима признали виновными в попытке насильственного захвата власти в ДНР, а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.
Власти Британии ранее призывали "отнестись с милосердием" к своим гражданам.
Судебный процесс завершился всего за 3 дня.
Адвокат заявил, что приговор будет обжалован.Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы:
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