В Ливане кризис вынуждает родителей отдавать своих детей в приют
В Ливане кризис вынуждает родителей отдавать своих детей в приют
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В Ливане из-за экономического кризиса стремительно растет количество детей, оказавшихся на грани голода или вынужденных трудиться на тяжелых работах.
Более 80% населения Ливана живет в бедности. Благотворительные организации обеспокоены последствиями кризиса, которые скажутся и на следующих поколениях.
Съёмочная группа Би-би-си побывала в детском приюте, который находится в самой северной провинции Ливана Аккар. За последние два года этот приют стал принимать вдвое больше детей, чем прежде. Сюда попадают дети из самых бедных семей, где родители просто не в состоянии их прокормить и обеспечить учебу.