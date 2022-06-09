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В Ливане кризис вынуждает родителей отдавать своих детей в приют

26 минут назад

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Съёмочная группа Би-би-си побывала в детском приюте, который находится в самой северной провинции Ливана Аккар. За последние два года этот приют стал принимать вдвое больше детей, чем прежде. Сюда попадают дети из самых бедных семей, где родители просто не в состоянии их прокормить и обеспечить учебу.