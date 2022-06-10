Человек без страны: как женщины без паспорта становятся секс-работницами | Документальный фильм Би-би-си

35 минут назад

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Фильм о невидимом расизме в Доминиканской республике, где согласно недавно принятому закону, лишают гражданства всех выходцев из соседнего Гаити.

В Доминиканской республике действует закон, согласно которому все дети нелегальных эмигрантов, родившиеся в стране после 1929 года, лишаются гражданства страны. Оставшись без документов многие женщины, одинокие мамы и кормилицы больших семей вынуждены заниматься секс-работой. На улице они сталкиваются с постоянным притеснением на почве расизма и насилием, и не знают, как вернуть себе статус полноценного члена общества.