Настоящая «Игра престолов»: как шотландские кланы меняли ход мировой истории. Документальный фильм Би-би-си

19 минут назад

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Древние шотландские кланы - одни из самых прославленных и легендарных воинов в истории. Это яростные племена, которые породили шотландские нагорья и долины. Их история, наполненная героизмом и предательствами, подарили нам таких исторических личностей, как Роберт I Брюс и Мария Стюарт.

Вы узнаете, как объединенные кланы смогли побороть величайшую армию в Европе и добиться независимости Шотландии, и как они использовали свое влияние, чтобы свергать правителей и менять ход истории. Это самые настоящие игры престолов - эпическая сага о борьбе за власть, рассказанная с точки зрения враждующих племен.

Серия 1. Превосходство Брюса

В первой серии мы узнаем, как кланы сплотились вокруг Роберта I Брюса, и помогли ему в его притязаниях на шотландский трон. После их ключевой роли в битве при Бэннокбёрне в 1314 году, Брюс наградил своих верных приспешников землями и титулами. И на многие столетия вперед они стали влиять на мировую историю.

Серия 2. Воюющие братья

Вторая серия расскажет о междоусобице, которая начала после смерти Роберта Стюарта, когда за трон стали сражаться четверо его сыновей. Кто из них выйдет победителем? Чей род продолжит королевскую династию Стюартов? В поле недалеко от города Перт собрались кланы Камерон и Хаттан, чтобы определить, кому принадлежит земля. Они собираются решить это согласно традиции. Без доспехов, шлемов или щитов. У каждого представителя клана лишь меч и топор. Они будут стоять до конца.

Серия 3. Обманутая королева

В этой серии счастливого финала не будет. Мария Стюарт, королева Шотландии, была обманута собственным братом Джеймсом, который прибегнул к помощи могущественных кланов, чтобы свергнуть свою сестру и занять ее место. Мы проследим всю историю самой харизматичной королевы Шотландии: вплоть до ее казни в 1587 году.