HardTalk: неудобные вопросы о войне в Украине постпреду России при ООН Василию Небензе

час назад

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Он спрашивал его о целях военного вторжения России в Украину, потерях российской армии и обвинениях в военных преступлениях. "Дайте только время, и вы увидите Донецкую и Луганскую области освобожденными. И, надеюсь, произойдет это очень скоро", - ответил Небензя на вопрос Сакура о том, в чем заключается план Путина в Донбассе.Би-би-си приводит полную версию интервью.