В Аргентине тысячи человек вышли на марш против бедности. При чем тут война России с Украиной?

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В Аргентине тысячи человек вышли на марш против бедности. При чем тут война России с Украиной?

15 минут назад

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В Буэнос-Айресе прошел многотысячный марш протеста против бедности, голода и роста цен. Уже второй меньше чем за месяц. Аргентина – один из крупнейших экспортеров зерна на планете, но даже вызванный войной в Украине мировой рост цен на пшеницу не смог остановить кризис. Наоборот, это еще больше подстегнуло инфляцию, дорожает энергия и продукты. Прогноз экономического роста в Аргентине был понижен, и ожидается, что к концу года инфляция достигнет 70%.

Многие протестующие не довольны сделкой по реструктуризации $44 млрд внешнего долга, которую президент страны заключил с МВФ и требуют от государства социальной защиты. Ситуация усугубляется засухой и прогнозами плохого урожая зерна в этом году.Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: