"Вкусно - и точка". Как выглядит "обновленный" McDonald's в России
"Вкусно - и точка". Как выглядит "обновленный" McDonald's в России
Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.
Бывшая сеть McDonald's в России сменила имя и меню. Теперь они называются "Вкусно - и точка". В мае 2022 компания окончательно ушла с российского рынка, закрыв 850 ресторанов сети. McDonald's проработал в России больше 30 лет. Первый ресторан быстрого обслуживания в Москве был открыт в январе 1990 года.
Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы:
Загрузите наше приложение: