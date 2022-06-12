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"Вкусно - и точка". Как выглядит "обновленный" McDonald's в России

6 минут назад

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Бывшая сеть McDonald's в России сменила имя и меню. Теперь они называются "Вкусно - и точка". В мае 2022 компания окончательно ушла с российского рынка, закрыв 850 ресторанов сети. McDonald's проработал в России больше 30 лет. Первый ресторан быстрого обслуживания в Москве был открыт в январе 1990 года.