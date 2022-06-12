День России - на дне, в Кремле и не только. Как прошло 12 июня в разных городах и странах
День России - на дне, в Кремле и не только. Как прошло 12 июня в разных городах и странах
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12 июня отмечается День России. В Кремле по случаю праздника вручили награды, а на организованный в оккупированном Херсоне концерт, как сообщают местные журналисты, пришли всего несколько десятков человек.
Би-би-си собрала кадры из разных стран и городов.Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы:
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