Выпускной альбом в разрушенном Чернигове. История создания и рассказы участников сьемок
Выпускной альбом в разрушенном Чернигове. История создания и рассказы участников сьемок
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Из-за войны многие украинские выпускники остались без выпускных балов и памятных фотоальбомов.
Фотограф из Ново-Франковска Станислав Сеник предложил школьникам в разрушенном российской армией Чернигове сделать выпускной альбом.
Автор рассказал, как создавались снимки и что он планирует сделать с проектом в будущем.
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