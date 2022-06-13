Выпускной альбом в разрушенном Чернигове. История создания и рассказы участников сьемок

Выпускной альбом в разрушенном Чернигове. История создания и рассказы участников сьемок

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Из-за войны многие украинские выпускники остались без выпускных балов и памятных фотоальбомов.

Фотограф из Ново-Франковска Станислав Сеник предложил школьникам в разрушенном российской армией Чернигове сделать выпускной альбом.

Автор рассказал, как создавались снимки и что он планирует сделать с проектом в будущем.

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