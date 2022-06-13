"Был на огороде, увидел дым". Как в деревнях на линии фронта спасают урожай от огня

"Был на огороде, увидел дым". Как в деревнях на линии фронта спасают урожай от огня

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Пожары, возникающие от постоянных артиллерийские обстрелов могут уничтожить урожай жителей, оставшихся в своих деревнях на линии фронта.

Местные пытаются побороть огонь своими силами, но угроза новых пожаров возрастает из-за сухого и жаркого лета.

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