"Был на огороде, увидел дым". Как в деревнях на линии фронта спасают урожай от огня
"Был на огороде, увидел дым". Как в деревнях на линии фронта спасают урожай от огня
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Пожары, возникающие от постоянных артиллерийские обстрелов могут уничтожить урожай жителей, оставшихся в своих деревнях на линии фронта.
Местные пытаются побороть огонь своими силами, но угроза новых пожаров возрастает из-за сухого и жаркого лета.
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