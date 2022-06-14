Одесса 2022: город без туристов и заминированные пляжи

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Одесса 2022: город без туристов и заминированные пляжи

15 минут назад

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Жители Одессы, города с самым крупным портом Украины, в этом году остались "без моря".

В начале войны, на случай высадки российского десанта, украинские военные установили вдоль побережья мины. Пляжи огорожены и снабжены предупредительными табличками. Несмотря на это, некоторые люди заходят в воду. 11 июня погиб 50-летний мужчина, приехавший с семьей из Донецкой области. Зайдя в воду, он, предположительно, взорвался на мине.