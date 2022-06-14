Одесса 2022: город без туристов и заминированные пляжи
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Жители Одессы, города с самым крупным портом Украины, в этом году остались "без моря".
В начале войны, на случай высадки российского десанта, украинские военные установили вдоль побережья мины. Пляжи огорожены и снабжены предупредительными табличками. Несмотря на это, некоторые люди заходят в воду. 11 июня погиб 50-летний мужчина, приехавший с семьей из Донецкой области. Зайдя в воду, он, предположительно, взорвался на мине.
Горожане приспосабливаются к новым условиям: загорают на лавочках и тротуарах и больше времени проводят в парках. Однако сфера туризма, одна из главных статей дохода города, в этом году находится под угрозой и вряд ли принесет экономике Одессы достаточно прибыли.