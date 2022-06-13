"Надоело сидеть под обстрелами". Эвакуация из Лисичанска

"Надоело сидеть под обстрелами". Эвакуация из Лисичанска

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Лисичанск подвергается сильным обстрелам с начала наступления российских войск в Донбассе. Украинские волонтеры и полицейские 11 июня эвакуировали из города более 20 человек.

В течении дня людей из города и окрестностей доставляли в точку сбора, после чего специальным бронированным транспортом вывезли в более безопасный район Донецкой области. Оттуда у них появится возможность перебраться в другие регионы Украины.

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