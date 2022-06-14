Луганская область: эвакуация мирных жителей под обстрелами
Луганская область: эвакуация мирных жителей под обстрелами
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Национальная полиция Украины показала кадры эвакуации в Луганской области. В городе Приволье 13 июня 2022 обстрел начался, когда полицейские приехали забирать жителей, укрывавшихся в подвале. На видео слышны звуки снарядов. Приволье находится в 20 километрам от Северодонецка, тяжелые бои за который продолжают уже несколько недель.Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы:
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