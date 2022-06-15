Переработка отходов – миф? Разоблачение чёрного рынка мусора | Документальный фильм Би-би-си

час назад

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В последние несколько лет пластиковое загрязнение планеты не сходило в первых полос и вызывало один скандал за другим. Мир облетели фотографии мертвых животных, а также рек, морей и океанов, полных пластиковых отходов. И всему этому производители пластиковой упаковки предлагают одно решение, которое по щелчку должно эту проблему решить: переработка. Но если действительно переработка ее может решить, почему сейчас в мире производится больше первичного пластика, чем когда-либо?

В своем расследовании мы вышли на мусорных брокеров, которые ищут новые страны, куда можно через черный рынок вывозить некачественные отходы, на «мусорных королей», которые наживаются на нелегальном мусоросжигании, и организованных преступников, для которых мусорный трафик почти так же прибылен, как торговля людьми.