Похороны солдат, погибших в Украине: как прощаются с сыновьями матери российских и украинских военных

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Похороны солдат, погибших в Украине: как прощаются с сыновьями матери российских и украинских военных

12 минут назад

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В аннексированном Крыму и в Киеве недавно похоронили двух военнослужащих, погибших в Украине. Командир артиллерийской группы российской армии Дмитрий Дрожевкин погиб 3 апреля. Журналист, военнослужащий ВСУ Алексей Чубашев погиб 10 июня.

По данным, которые собирают Би-би-си и "Медиазона" (признана в России "СМИ-иноагентом"), потери российской армии составили 3502 человек. Офис президента Украины сообщает о том, что в день погибает до 200 украинских военных. Точных данных нет.

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