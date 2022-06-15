Репортаж из-под обстрела. Би-би-си побывала на линии фронта в Лисичанске
Репортаж из-под обстрела. Би-би-си побывала на линии фронта в Лисичанске
Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.
Лисичанск, до войны - стотысячный город, обстреливают и бомбят постоянно. Жителей стараются вывезти из города под звуки взрывов.
Идет война артиллерий, и Украине не хватает орудий. По словам украинских военных, у них одно орудие на 10-15 российских - и к тому же кончаются боеприпасы.
Ранее МИД России внес в свой санкционный список 49 британцев – в том числе некоторых сотрудников Би-би-си. В числе тех, кому Россия запретила въезд, – журналистка Орла Герин, побывавшая в Лисичанске.
Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы:
Загрузите наше приложение: