Сергей Лавров дал интервью Би-би-си. Видео

27 минут назад

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Среди прочего Лавров ответил на вопросы об осужденных на смерть в самопровозглашенной ДНР пленных британцах, взаимоотношениях России и Запада и обращении российских военных с мирным населением в Украине.