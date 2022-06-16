Сергей Лавров дал интервью Би-би-си. Видео
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Глава МИД России Сергей Лавров дал интервью корреспонденту Би-би-си в Москве Стиву Розенбергу.
Интервью происходило в кулуарах Петербургского экономического форума.
Среди прочего Лавров ответил на вопросы об осужденных на смерть в самопровозглашенной ДНР пленных британцах, взаимоотношениях России и Запада и обращении российских военных с мирным населением в Украине.