“Моя жизнь уничтожена”. Юлия Цветкова об иноагентстве, уголовном деле и жизни в изоляции

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“Моя жизнь уничтожена”. Юлия Цветкова об иноагентстве, уголовном деле и жизни в изоляции

10 минут назад

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Три года назад Юлия ставила с детьми спектакли в небольшом городе на Дальнем Востоке. Еще она вела паблик “Монологи вагины”, где публиковала свои рисунки о женском теле и рассуждала о том, как тела живых женщин отличаются от привычных образов в медиа.

В 2019 года на Юлю завели уголовное дело за распространение порнографии: непристойными суд посчитал именно рисунки женского тела. С того момента художница оказалась по сути заперта в Комсомольске-на-Амуре и постепенно оказывалась в полной изоляции, без общения и работы.