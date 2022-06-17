“Моя жизнь уничтожена”. Юлия Цветкова об иноагентстве, уголовном деле и жизни в изоляции
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Три года назад Юлия ставила с детьми спектакли в небольшом городе на Дальнем Востоке. Еще она вела паблик “Монологи вагины”, где публиковала свои рисунки о женском теле и рассуждала о том, как тела живых женщин отличаются от привычных образов в медиа.
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В 2019 года на Юлю завели уголовное дело за распространение порнографии: непристойными суд посчитал именно рисунки женского тела. С того момента художница оказалась по сути заперта в Комсомольске-на-Амуре и постепенно оказывалась в полной изоляции, без общения и работы.
История Юлии Цветковой - в видео Русской службы Би-би-си.
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