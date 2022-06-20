Катакомбы в Одессе снова стали убежищем из-за войны в Украине

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Катакомбы в Одессе снова стали убежищем из-за войны в Украине

12 минут назад

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Жители Одессы занимаются оборудованием старинных катакомб, которые служили укрытием для одесситов во время Второй мировой войны. Сейчас сюда завозятся запасы воды, еды, спальные мешки и даже проведен Wi-Fi на случай нападения со стороны российской армии.

Одесские катакомбы - самая большая тоннельная система в мире, длина коридоров - около 2,5 тыс. км. Катакомбы появились более 200 лет назад во время строительства города. Это бывшие каменоломни, где добывался камень ракушечник.

По всему городу и его окрестностям насчитывается около 150 входов в тоннели. Но многие из них не нанесены на карту.Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: