"Вернутся в свои казармы где-то в тайге, тогда и поговорим". Интервью министра культуры Украины

час назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android . Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram .

Ткаченко призывает к бойкоту русской культуры на международном уровне, называя ее инструментом пропаганды. В Украине он также известен как один из самых влиятельных медиа-менеджеров страны - до того, как Ткаченко стал министром, он более десяти лет руководил крупным украинским каналом "1+1".