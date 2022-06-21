"Вернутся в свои казармы где-то в тайге, тогда и поговорим". Интервью министра культуры Украины
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Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко дал интервью Би-би-си.
Ткаченко призывает к бойкоту русской культуры на международном уровне, называя ее инструментом пропаганды. В Украине он также известен как один из самых влиятельных медиа-менеджеров страны - до того, как Ткаченко стал министром, он более десяти лет руководил крупным украинским каналом "1+1".
Би-би-си поговорила с Александром Ткаченко об отмене русской культуры, "хороших русских", идентичности украинцев и "Евровидении".