"Песня называется "Война": история рок-группы подростков из Авдеевки
"Песня называется "Война": история рок-группы подростков из Авдеевки
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Еще в январе 2022 журналисты Би-би-си приезжали в Авдеевку, где встретились с участниками местной рок-группы.
Прошло несколько месяцев, и за это время все они были вынуждены покинуть город. Вот что подростки думали до и после начала войны, и как она поменяла не только их жизни, но и музыку.
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