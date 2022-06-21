"Песня называется "Война": история рок-группы подростков из Авдеевки

32 минуты назад

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Прошло несколько месяцев, и за это время все они были вынуждены покинуть город. Вот что подростки думали до и после начала войны, и как она поменяла не только их жизни, но и музыку.