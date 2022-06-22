Нацисты. Часть 2: Барбаросса. Сталинград. Покушение на Гитлера | Документальный фильм Би-би-си

час назад

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22 июня 1941 года под музыку Ференца Листа по всем радиостанциям Германии объявили о нападении на Советский Союз. Руководство Третьего Рейха рассчитывало на молниеносную войну, и обещало своим солдатам, что уже к Рождеству того же года они вернутся домой с победой. Но у Советского Союза были на этот счет другие планы.

Это история о восточном фронте Второй мировой войны. Многие считают, что это противодействие стало решающим в войне. В рамках этой кампании велись самые жестокие и бесчеловечные боевые действия за всю историю. И нас интересует психология данной войны. Мысли диктаторов и моральные установки тех, кто их окружал. Чтобы разобраться в этой теме, мы попросили самых выдающихся историков и экспертов из разных областей в мире погрузить нас в сознание каждого из главных действующих лиц.

Серия 1. Барбаросса

Лето 1940 года. Гитлер правит большей частью Европы, а немецкий народ его обожает. При этом фюрера отравляет яд антисемитизма и мечты о том, чтобы превзойти достижения Наполеона и поставить на колени всю Европу. Для этого ему нужно решить, что делать с Советским Союзом. Встреча с Министром иностранных дел СССР Молотовым становится решающей.

Серия 2. Сталинград

Январь 1942 года. Гитлер запустил операцию Барбаросса. Он напал на СССР в Северном, Южном и Центральном направлениях, но проиграл битву за Москву. И все три его армии теперь погрязли в русской зиме. Немецкая армия отчаянно нуждается в топливе и ресурсах. Он решает перенаправить наступление, и перебрасывает войска на юг в попытке захватить советские месторождения нефти. Именно на юге развернется жесточайшая битва, которая станет переломным событием этой войны.

Серия 3. Сопротивление в тылу

1943год. Война бушует уже более трёх лет. С виду Германия остается едина под управлением нацистов. Но усталость от войны берёт своё, и важнейшая договорённость между нацистами и народом страны начинает трещать по швам. Их харизматичный лидер, Адольф Гитлер, исчезает с глаз общественности. Именно в этот момент студенческие движения сопротивления начинают активные действия, и один из приближенных Гитлера начинает готовить покушение на него.