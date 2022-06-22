Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Землетрясение в Афганистане: не менее тысячи человек погибли

55 минут назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android . Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram .

Власти сообщают о по меньшей мере тысяче погибших. Число жертв будет расти, так как пострадали в основном отдаленные горные деревни, доступ к которым затруднен.Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: