Землетрясение в Афганистане: не менее тысячи человек погибли
Землетрясение в Афганистане: не менее тысячи человек погибли
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Мощное землетрясение произошло в отдаленной афганской провинции Пактика. Магнитуда составляла 6,1.
Власти сообщают о по меньшей мере тысяче погибших. Число жертв будет расти, так как пострадали в основном отдаленные горные деревни, доступ к которым затруднен.Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы:
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